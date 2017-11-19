Служба кредитных рейтингов Standard&Poors понизила долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинги выпусков ценных бумаг Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) до уровня «BB-» с «BB». При этом прогноз рейтинга агентство сохранило как «стабильный». Кроме этого, S&P исключило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг SOCAR из списка CreditWatch Negative.

Государственная компания, являющаяся локомотивом всей нашей экономики, растет на глазах как вширь, так и ввысь. Растет ее участие в международных проектах, компания является активным инвестором не только в экономику нашей страны, но и далеко за ее пределами. Бренд SOCAR хорошо знаком жителям даже самых дальних стран. И вдруг такое… Самая рейтинговая компания Азербайджана теряет очки на международной арене.

Чем же объясняет такое понижение рейтинга само международное рейтинговое агентство? Оказывается, в S&P придерживаются такого мнения, что государственная поддержка Госнефтекомпании может оказаться недостаточной для компенсации рисков, связанных с высокой и растущей задолженностью SOCAR, высокими капитальными расходами, ее агрессивной финансовой политикой. И этого мнения оказалось достаточно, чтобы понизить рейтинг ведущей азербайджанской компании.

Но, что странно, само же агентство при этом утверждает, что государство при необходимости окажет должную поддержку SOCAR, так как компания является для правительства «ключевым активом в нефтегазовом секторе». S&P рассматривает увеличение доли SOCAR в проекте разработки блока Азери-Чираг-Гюнешли до 25% с 11,6%, как явный признак продолжающейся поддержки компании.

Как же тогда понимать приведенное выше утверждение S&P о том, что государственная поддержка Госнефтекомпании может оказаться недостаточной? Да и риски, приведенные агентством, связанные с высокой и растущей задолженностью SOCAR, высокими капитальными расходами, ее агрессивной финансовой политикой, думается, не вполне обоснованы. Какая компания не стремится к таким показателям для своего развития.

Все эти факторы, в конечном итоге, связаны с масштабными проектами, которые осуществляет Азербайджан и сама компания в энергетической сфере в стране и за рубежом. И, думается, говорить о необоснованных высоких расчетах, когда речь идет о весьма перспективных проектах, скажем в Турции, не совсем корректно.

Кроме того, рейтинговое агентство считает, что Госнефтекомпания сталкивается с определенными валютными рисками, так как большая часть ее долга и капвложений номинированы в долларах США. Конечно, это известно не первый год, и все рейтинговые агентства прекрасно об этом осведомлены. Кредиты SOCAR берет, как правило, в очень крупных размерах, что частенько бывает не по силам местным банкам. Порой они бывают даже настолько масштабны, что привлекать приходится объединенные средства сразу нескольких крупнейших банков мира. Но компания слывет в мире как весьма надежная, никаких проблем с возвратом кредитов до сегодняшнего дня у нее не было. И не случайно, видимо, стабильный прогноз отражает ожидание рейтинговым агентством того, что ликвидность SOCAR останется управляемой.

В то же время S&P считает, что повышение рейтингов SOCAR в ближайшие два года остается ограниченным, учитывая существенный долг компании. Да, долг компании сегодня действительно высок. Но и проекты, под которые взяты эти кредиты, весьма многообещающи. И это касается не только широкоосвещаемых в СМИ проектов в Турции, которые вскоре начнут приносить многомиллионные дивиденды в год. Достаточно вспомнить еще перспективные проекты в Украине, Грузии, странах Европы. А если прибавить к ним еще построенные и находящиеся в преддверии запуска заводы компании в самом Азербайджане, то станет ясно – для беспокойства за судьбу больших долгов компании нет оснований.

Но и S&P не такое агентство, чтобы разбрасываться словами и утверждениями. А если вникнуть в суть толкований агентства, нетрудно заметить основную причину его беспокойства. Как подчеркивает S&P, SOCAR подвержена рискам, связанным со слабой банковской системой Азербайджана. А это уже совсем другое дело. Этой теме haqqin.az посвятил не одну статью, но проблема все еще остается злободневной. Более того, как заявил недавно министр финансов Самир Шарифов, меры по санации банковского сектора продолжаются и продлятся несколько лет.

При этом агентство отмечает, что недавние проблемы, связанные с реструктуризацией внешних обязательств Международного банка Азербайджана, оказали на SOCAR ограниченное влияние. Но, обратите внимание, S&P говорит лишь о недавней реструктуризации внешних обязательств Межбанка. А ведь ущерб, нанесенный стране этим банком, возглавляемым Джахангиром Гаджиевым (Джаником), исчисляется астрономической суммой в 15 млрд. манатов, равной годовому бюджету страны. И он не мог не оказать своего отрицательного влияния не только на SOCAR, но и на весь Азербайджан в целом. Кроме того, резкий рост бюджетных расходов в следующем году на обслуживание госдолга на 37,8% - до 2 млрд. 263 млн. манатов – также во многом связан с выплатами долгов Межбанка.

После недавней реструктуризации внешних долгов МБА государство взяло на себя все обязательства банка. То есть отныне нам ежегодно придется оплачивать через госбюджет определенную часть разворованных Джаником денег. Поэтому, видимо, агентство и считает, что государственная поддержка Госнефтекомпании может оказаться недостаточной для компенсации рисков. Конечно, государству придется нелегко выплачивать миллионы долларов в год бывшим кредиторам МБА. Но как можно сомневаться в том, что государство, не пожалевшее сил и средств для МБА, может это допустить по отношению к SOCAR. Ведь доведенный Джаником до ниточки МБА государство взяло под опеку лишь с учетом своего имиджа, его можно было и попросту закрыть, что обошлось бы гораздо дешевле. А SOCAR нужен стране не только для рейтинга. И это должны знать все, в том числе и рейтинговые агентства.