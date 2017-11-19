Саакашвили готов стать премьер-министром Украины

В ходе выступления на вече в палаточном городке перед зданием Верховной рады в Киеве бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили назвал 3 декабря «часом икс для нас всех, для них и для страны», передает «Интерфакс».

«Мы создали информационные центры в регионах Украины. До 3 декабря мы проведем информационную кампанию. Они же будут проводить кампанию захвата людей на улицах, избивания и запугивания людей», — сказал он.

Саакашвили также выразил готовность возглавить процесс поисков новых людей для нового правительства страны и сказал, что готов возглавить это правительство и стать премьер-министром.