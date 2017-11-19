Иранцы устроили набег на заправку под Киевом

В Киевской области задержаны граждане Ирана, напавшие на автозаправочную станцию. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка Национальной полиции.

Иранцы пытались силой вернуть топливо, за поставку которого вовремя не рассчиталось руководство некоего предприятия. Они заперли в сторожке работника АЗС и начали сливать топливо в автоцистерну. Однако не учли, что сторожка оборудована тревожной кнопкой, которой и воспользовался заправщик.

Вскоре на место прибыли сотрудники охраны, полицейские и следственно-оперативная группа. Силовики задержали трех граждан Ирана, которые, как выяснилось, длительное время проживают на Украине на законных основаниях. Им объявлено о подозрении в совершении грабежа, поскольку они успели слить 280 литров бензина и 240 литров дизельного топлива.

Власти уведомили о произошедшем иранское посольство.