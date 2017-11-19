Азербайджанские чиновники и европейские политики обсуждают в Брюсселе сепаратизм

20-21 ноября при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и организационной поддержке Конгресса азербайджанцев Европы в Брюсселе будет проведен международный форум на тему «Угроза, которую представляет международному миру и безопасности сепаратизм», сообщили haqqin.az в Госкомитете.

В мероприятии примут участие помощника президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, члены Европарламента, политики ряда страдающих от сепаратизма стран, руководители диаспорских организаций Азербайджана в Европе, ученые и представители СМИ.

На форуме также примут участие экс-президент Украины Виктор Ющенко, экс-президент Израиля Далия Ицик, экс-премьер Молдовы Думитру Брагиш, экс-премьер Боснии и Герцеговины Гасан Муратович и др.

В рамках мероприятия будут обсуждены случаи нарушения на региональном и глобальном уровне территориальной целостности стран, пути предотвращения возникших в результате сепаратизма конфликтов и сепаратистских настроений.

Основное панельное заседание будет посвящено теме сепаратизма в Европе. В рамках форума также планируется проведение отдельного панельного заседания в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом.