Протестующие захватили штаб кандидата в президенты Чили

Группа протестующих ворвалась в избирательный штаб экс-президента Чили Себастьяна Пиньеры, участвующего в качестве кандидата в выборах главы государства, которые проходят в республике 19 ноября, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Cooperativa.

Прибывшая на место полиция вывела манифестантов из помещения и задержала 21 человека.

В ходе разгона протестующие попытались оказать сопротивления стражам порядка. В результате беспорядков зданию, в котором находится избирательный штаб, был нанесен ущерб.