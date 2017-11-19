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Эрдоган: "Турция не позволит перекроить карту региона"

 

Турция перечеркнет планы изменения карты региона, точно также как это было сделано век назад в период Национально-освободительной борьбы, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган в провинции Гюмюшхане. Об этом пишет «Анадолу».

Глава государства подчеркнул готовность страны к борьбе с любыми вызовами нацбезопасности, в том числе с террористическими организациями. 

Президент привлек внимание к деятельности террористического течения Фетуллаха Гюлена (FETÖ). По словам Эрдогана, расследование преступной деятельности сторонников FETÖ вывело следствие на организацию такого масштаба, которую попросту не смогли бы создать жители Турции.

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