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Бангладеш и Мьянма решают судьбу рохинджа

 

Власти Бангладеш и Мьянмы начали переговоры о репатриации бежавших из Мьянмы представителей мусульманской народности рохинджа. Об этом заявил глава МИД Бангладеш Абулу Хасана Махмуда Али, передает Reuters.

«Бангладеш и Мьянма находятся в процессе переговоров для заключения двустороннего соглашения о возвращении беженцев в Мьянму. Планируется создание совместной рабочей группы для содействия репатриации, - заявил министр. - Обе страны почти достигли взаимопонимания в этом вопросе, осталось еще несколько пунктов, которые надо согласовать».

Отмечается, что помощник министра отправится в Мьянму вечером  19 ноября для участия во встрече министров иностранных дел в рамках Форума «Азия – Европа», запланированной на 20-21 ноября. Он сообщил агентству о своем намерении задержаться там на несколько дней, чтобы обсудить соглашение о рохинджа.

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