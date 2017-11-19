Короля Норвегии госпитализировали из-за инфекции

Король Норвегии 80-летний Харальд V был в пятницу госпитализирован в связи с выявленной инфекцией, передает ТАСС. Об этом в воскресенье вечером сообщила пресс-служба королевского дворца.

"Его Величество король помещен в Королевскую больницу Осло в пятницу из-за инфекции. Его состояние удовлетворительное, он идет на поправку", - говорится в распространенном сообщении.

Во дворце отмечают, что в понедельник король не сможет посетить мероприятия, в которых должен был принимать участие.

В 2003 году у Харальда V диагностировали рак, в связи с чем ему пришлось полностью удалить мочевой пузырь. В 2005 году ему провели несколько операций на сердце для заменены клапана аорты. Тем не менее норвежский монарх до сих пор продолжает вести активный образ жизни и ездит по всему миру. В 2013 году Его Величество участвовал в экспедиции в глубину амазонских джунглей, два года спустя стал первым и единственным из монархов, посетивших Антарктиду, а в августе 2017 года принял участие в чемпионате мира по парусному спорту, стоя у руля королевской гоночной яхты "Сира".