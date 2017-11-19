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США выступили в поддержку независимости Ливана

 

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон подтвердил поддержку независимости Ливана, сообщил госдепартамент по итогам телефонных переговоров Тиллерсона с министром иностранных дел Иордании Айманом Сафади.

"Госсекретарь и министр иностранных дел Сафади обсудили важные региональные вопросы, включая последние события в Ливане. Госсекретарь подтвердил, что США поддерживают независимость, суверенитет и стабильность Ливана", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт.

Ситуация в Ливане обострилась после неожиданного заявления 4 ноября премьер-министра страны Саада Харири о своей отставке во время визита в Эр-Рияд. Харири обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире, заявив о готовящемся на него покушении.

МИД Ирана назвал обвинения Харири безосновательными. Лидер движения "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что причины отставки Харири нужно искать в Саудовской Аравии, и премьер, возможно, удерживается в Эр-Рияде насильно.

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