Израиль призвал арабов объединиться против Ирана

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал умеренные арабские страны "открыть новую страницу" в отношениях с еврейским государством и сформировать региональную коалицию для борьбы с Ираном.

Он предложил ближневосточным лидерам последовать примеру экс-президента Египта Анвара Садата, который ровно 40 лет назад приехал с историческим визитом в Иерусалим, проторив дорогу к миру с Израилем.

"Сегодня, когда прошло 40 лет с момента его исторического приземления в Израиле, я призываю лидеров нашего региона последовать примеру президента Садата, приехать в Иерусалим и открыть новую страницу не только в отношениях Израиля с арабским миром, но и в межрегиональных отношениях", — написал Либерман в социальной сети Facebook.

Еще одно предложение, с которым он обратился к соседям по региону, — создать коалицию "умеренных стран" против Ирана, который израильтяне возвели в ранг угрозы "номер один" своей национальной безопасности.