Уничтожив оппозиционную Партию Исламского возрождения Таджикистана, власти страны принялись за остальные. На днях неизвестные в Душанбе напали на лидера местных социал-демократов Рахматилло Зоирова, который в результате инцидента получил увечья двух пальцев правой руки.

Совершенно очевидно, что приказа серьезно увечить Зоирова у нападавших не было, иначе он бы так легко не отделался. Так, нелишнее напоминание оппозиции, что вся она под местным ГКНБ ходит.

Ну а там, где в ходу подобные намеки оппозиционерам – непременно идет укрепление авторитета власти даже в таких мелочах, как названия провинциальных газет. На минувшей неделе стало известно, что печатный орган администрации Шахринава (райцентра в Гиссарской долине) — газета «Хакикати Шахринав» (Шахринавская правда) — сменил название на «Файзи Пешво» (Благодеяние Лидера). По словам главного редактора издания, старое название газеты не соответствовало современным реалиям, и его смена является «велением времени».

«В последний год работники находились в поисках лучшего названия. Был даже объявлен конкурс», - сказал он. Что напомнило анекдот о конкурсе на лучшее скульптурное изображение великого уроженца Таджикистана, поэта и философа Джалал ад-Дина Руми. Третье место – Рахмон читает книгу Руми. Второе – Руми читает книгу Лидера нации. Первое место – статуя Рахмона. В полный рост.

И коротко о ситуации на таджикско-афганской границе. За 9 месяцев текущего года пограничники республики задержали свыше 1300 кг наркотиков. Что составляет, в лучшем случае, лишь 3-5% от общего объема наркотрафика. За этот же период на таджикско-афганской границе произошло 26 боестолкновений, в результате которых были убиты 13 наркоконтрабандистов, один ранен и 19 задержаны.

Кстати, на этой же неделе пресс-центр Погранвойск ГКНБ Таджикистана ответил и на обвинения афганских чиновников в том, что таджикские пограничники убивают мирных граждан Афганистана, о чем сообщил haqqin.az на прошлой неделе. Погранведомство утверждает, что убитые были вовсе не мирными гражданами, а наркокурьерами, которые, скрываясь от преследования пограничников, бросили на таджикском берегу реки Пяндж два мешка с 15 кг гашиша.