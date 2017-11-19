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Турция пропустила через свою территорию российский самолет

 

Военно-транспортный самолет ВКС России Ту-154М пролетел через турецкое воздушное пространство по пути на авиабазу Хмеймим под сирийским городом Латакия, передает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные авиационных сайтов.

Сообщается, что вылетевший с подмосковного аэродрома Чкаловский самолет пролетел над Сочи, Черным морем и восточной частью Турции перед приземлением в Сирии.

По словам турецких наблюдателей, это не первый пролет российского военно-транспортного самолета над Турцией в 2017 году, несмотря на то, что ранее Турция не разрешала ВКС России пользоваться своим воздушным пространством.

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