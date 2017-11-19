Власти страны встревожены – после десятикратного подорожания детских садов с 1 ноября количество детей в дошкольных учреждениях становится все меньше. Причем, в основном, отказываются отправлять своих малышей в детские сады работники бюджетных учреждений.

Поэтому сейчас власти страны вынуждены проводить специальные собрания, на которых объясняют непонятливым бюджетникам, что подорожание было вызвано стремлением «улучшить условия в детских садах». Ну а к тем, кто этого не понимает и намерен игнорировать подорожавшую заботу правительства, будут приняты серьезные меры, вплоть до увольнения.

Кстати, десятикратное подорожание оплаты детского сада в некоторых регионах страны стало причиной небольших демонстраций. Так, в городе Дашогуз группа из десятков женщин провела стихийную акцию протеста против десятикратного повышения оплаты за детские сады. Для усмирения протестующих был вызван отряд ОМОН.

Еще одно новшество властей Туркменистана - переход на безналичную выплату пенсий и пособий – также не нашел понимания у населения. И в первую очередь потому, что в течение этого года неоднократно сообщалось о приостановке банками страны безналичных расчетов, ограничениях на сумму обналичиваемых средств по пластиковым картам, а также недостаточного количества банкоматов и наличия в них денежных средств.

Власти страны считают, что это временные трудности. Население думает иначе, но Пенсионный фонд страны уже объявил, что после 31 декабря нынешнего года все пенсии и пособия будут доступны только для тех, у кого есть банковские карты.

Кстати, банковский сектор Туркменистана не перестает удивлять новациями. Так, у желающих в рабочее время пополнить карту VISA местные отделения банков требуют справку. О том, что в данный момент этот человек находится в трудовом отпуске, отпуске без содержания, взял отгул и так далее. Нет справки – нет услуги пополнения.

Причем, правило действует с 9 до 18 часов. При этом банковские кассы, принимающие вклады, работают с 9:30 до 16:00. И это не считая того, что совсем недавно Внешэкономбанк Туркменистана ввел очередные изменения на пользование наличных средств с пластиковых карт в иностранной валюте, ограничив выдачу наличных денежных средств в размере $50 долларов США в сутки, а безналичные расчеты на сумму не более $200 в сутки. Заботясь исключительно о народе, разумеется. Вдруг лишнее потратит…