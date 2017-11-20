В Бонне, где проходила Всемирная конференция ООН по климату, прошла демонстрация защитников климата, в которой приняли участие более 2 тысяч человек. Демонстрация прошла под лозунгом «Остановите гнилую магию - мы изгоняем злых духов изменения климата: уголь, нефть, ядерную энергию». В непосредственной близости от места проведения конференции ООН демонстранты выдвинули к участникам конференции свои требования.

Участники мероприятия призывали к более решительным шагам по борьбе с глобальным потеплением и «индустриальному разоружению». Организаторами демонстрации стали альянс «Нет изменениям климата», антиглобалистское объединение Attac и объединение «День действий по защите глобального климата 11.11. Бонн». Демонстранты прошли по улицам, примыкающим к кварталу, где расположен Всемирный конференц-центр и павильоны мероприятия. Участники акции требовали отключить угольные ТЭС в Германии, создать план действий для прекращения производства электроэнергии из каменного угля до 2030 года и включить в Парижское соглашение пункт по ограничению выбросов СО2 в авиации.

Собравшиеся держали в руках транспаранты с лозунгами: «Трамп - это климатический геноцид», «Члены угольного лобби, одевайтесь теплее - мы не отступим», «Я – климат» (Je suis Climat). Акция прошла под девизом «Хватит морочить голову!»

Организаторы альянса «Нет изменениям климата» заявили: «Вместе мы сегодня установили важную веху для последовательной защиты климата и климатической справедливости. Мы также дали понять, что помимо весьма важного вопроса о прекращении использования угля, есть и другие причины изменения климата и ухудшения состояния окружающей среды. Собрав более 2 тысяч человек со всего мира, мы ясно продемонстрировали, что не хотим более терпеть дальнейшего глобального потепления и разрушения окружающей среды, и что цели Парижского соглашения об изменении климата должны стать обязательными для всех. Мы ожидаем, что наше правительство незамедлительно осуществит их. Нет причин, из-за которых нельзя было бы закрыть все угольные электростанции к 2025 году и запретить автомобили с двигателем внутреннего сгорания к 2030 году. Эта политика должна включать в себя сокращение бессмысленных инвестиций в частный транспорт и одновременное расширение общественного транспорта. Германия должна в одностороннем порядке осуществить имплементацию климатических целей».

Многие организации из социальных и экологических движений призвали к участию в демонстрации. Полиция отметила спокойный характер мероприятия, добавив, что оно прошло без задержаний. Несмотря на то, что демонстрация прошла мирно, полиция проводила незаконную фотосъемку ее участников. Похоже, что власти используют любую мелкую возможность для того, чтобы контролировать каждую акцию протеста и запугивать ее участников.