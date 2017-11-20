Полиция несколько часов допрашивала Нетаньяху

Полиция Израиля подтвердила сообщения о том, что допрос премьер-министра Биньямина Нетаньяху продлился несколько часов, передает РИА «Новости».

«Мы подтверждаем, что премьер-министр допрашивался сегодня в течение нескольких часов в своей иерусалимской резиденции в рамках расследования, которое ведет «Лахав-433», — заявили в полиции.

Подразделение, о котором идет речь, занимается расследованием особо тяжких преступлений и коррупционных дел.

Премьер-министр Израиля подозревается в получении дорогих подарков от бизнесменов и попытке договориться о позитивном освещении работы властей с одним из крупнейших издательских домов в стране.