Накануне 19 ноября на телеканале «Звезда», который является официальным органом Министерства обороны России, в программе "Прогнозы с Вероникой Крашенинниковой" ведущая подвергла жесткой критике официальный Ереван за желание подписать соглашение о партнерстве с Евросоюзом, сравнив выбор правительства Саргсяна с политическим курсом властей Украины, сообщает haqqin.az со ссылкой на "Звезду".

Более того, автор передачи обратилась к истокам армянского фашизма, рассказывая о злополучной роли наймита гитлеровской Германии, фашиста Гарегина Нжде, канонизированного правительством С.Саргсяна. Нжде объявлен культовым героем правящей Республиканской партии. Напомним, именно Г.Нжде до сотрудничества с фашистской Германией лично участвовал в истреблении многих азербайджанских сел в Нагорном Карабахе до советизации Закавказья.

Вероника Крашенникова также обнаружила удивительное сходство между гербом правящей Республиканской партии Армении и символикой Национал-социалистической немецкой рабочей партии.

Представляем вашему вниманию сюжет телеканала «Звезда».