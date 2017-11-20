На полях узбекско-германского бизнес-форума в Мюнхене, проходившего на минувшей неделе, немецкие банки подписали ряд соглашений о поддержке масштабных инвестиционных проектов Ташкента.

Самое крупное соглашение – на сумму 500 миллионов евро – подписано с Deutsche Bank AG. 350 миллионов евро выделит Commerzbank AG, и еще 100 миллионов евро – AKA Bank.

Еще одно соглашение подписали АО «Узавтосаноат» и немецкий концерн Volkswagen AG, который планирует в 2019 году начать производство пикапов Amarok в Самаркандской области.

К сожалению, все хорошие экономические новости из Узбекистана за минувшую неделю этим и заканчиваются. С 15 ноября в среднем сразу на 35 процентов повышаются цены на бензин и другие виды топлива. Так, розничная цена одного литра бензина марки АИ-80 составит 3800 сумов (до повышения — 2800 сумов), марки АИ-91 — 4300 сумов (до повышения — 3000 сумов). Дизельное топливо обычное и марки ЭКО будет продаваться соответственно по 4100 и 4200 сумов за литр ($1 по официальному курсу равен 8069 сумам).

Что интересно, источник в компании «Узбекнефтегаз» пояснил, что повышение цен предпринято «с целью ликвидировать дефицит бензина в республике и устранить спекулянтов, которые «создавали искусственный ажиотаж» вокруг его нехватки».

Также объявлено, что с 1 апреля 2018 года на 10% повысятся цены на природный газ и на 12% - на электроэнергию. А с 1 января 2020 года в Узбекистане для потребителей энергоресурсов вводится инвестиционная наценка: за один кВт/ч электрической энергии придется платить дополнительно 15 сумов, за один кубометр газа - 17 сумов. Собранными таким образом средствами власти Узбекистана хотят погасить расходы в рамках проекта по внедрению в стране автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии и газа (АСКУЭ) европейского производства.

Тем временем на рынках Ташкента введено ограничение цен на некоторые виды продуктов, которое продлится до 30 ноября. Согласно документу, цена на картофель на рынках должна составлять не более 3000 сумов за килограмм (курс сума к доллару см. выше), на лук – не более 2000 сумов, на морковь – не более 1500 сумов, на рис сорта «аланга» – не более 3600 сумов, на говядину – не более 33000 сумов, на баранину – не более 34000 сумов, на курицу – не более 18000 сумов. Яйца могут стоить не более 500 сумов за штуку.