Азербайджанку вызволили из сексуального плена в Турции

В турецком городе Денизли полицией задержан некто Рамазан С., обвиняемый в насильственном удерживании и сексуальной эксплуатации азербайджанки, сообщает haqqin.az со ссылкой на Hurriyet.

Получив информацию о подозрительной квартире в районе Аджипайам, полицейские направились туда. На месте были задержаны 58-летний Рамазан С. и 48-летняя азербайджанка Назиля М., получившая гражданство Турции.

После обыска в квартире были обнаружены нелицензированные пистолет и две винтовки. В ходе допроса Назиля заявила, что мужчина удерживал ее в квартире силой и заставлял заниматься проституцией. На основании этих показаний в отношении Рамазана было возбуждено уголовное дело.