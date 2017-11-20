Президент Зимбабве Роберт Мугабе принял условия отставки, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Источники уточнили, что генералы из организации ветеранов борьбы за независимость пошли на уступки президенту, выполнив многие его требования. В частности, Мугабе получит полный иммунитет для себя и своей супруги Грейс, а также сохранит все свое имущество.

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Президент Зимбабве Роберт Мугабе в телеобращении заявил, что планирует остаться на своем посту еще на несколько недель, несмотря на ультиматум и давление на него со стороны правящей партии, передает британская телерадиокорпорация ВВС.

Он также заявил, что намерен председательствовать на съезде правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт" (ЗАНУ-ПФ) в декабре.

Накануне правящая партия страны ЗАНУ-ПФ отстранила Р.Мугабе от руководства ею и потребовала от него до полудня 20 ноября покинуть пост президента. Его супругу Грейс Мугабе сняли со всех партийных должностей.

В партии отметили, что в случае отказа Р.Мугабе ожидает процедура импичмента.

15 ноября Вооруженные силы Зимбабве взяли под свой контроль ситуацию в стране и задержали ряд близких к Р.Мугабе официальных лиц. Сам 93-летний зимбабвийский президент, предположительно, находится под домашним арестом. Согласно данным ряда СМИ, его супруга Грейс, которую Р.Мугабе, по мнению наблюдателей, хотел сделать своим преемником на посту президента, покинула страну.