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Меркель не удалось создать коалицию

 

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила сожаление в связи с выходом Свободной демократической партии (СвДП) из переговоров по созданию новой правительственной коалиции в ФРГ, передает "Дойче велле".

По словам Меркель, представители союза ХДС/ХСС надеялись, что участники переговоров идут "одним путем" и могут достичь согласия.

Меркель заявила, что в понедельник сообщит федеральному президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру о положении дел. Канцлер подчеркнула, что ХДС/ХСС в ближайшие недели продолжит действовать с полной ответственностью. "Я как исполняющая обязанности канцлера сделаю всё, чтобы в эти непростые недели страна оставалась под правильным руководством", - добавила Меркель.

Глава ХСС Хорст Зеехофер назвал провал коалиционных переговоров "бременем" для Германии. Общая договоренность находилась уже "на расстоянии вытянутой руки", добавил политик. По его словам, стороны также могли достичь единства и в вопросе приема беженцев. "Это прискорбно", - заявил Зеехофер в связи с неудачей переговоров по "Ямайке".

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