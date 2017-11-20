Тяжелое ДТП на трассе Баку - Губа: есть погибшие

На автодороге Баку - Губа произошла авария со смертельным исходом, сообщает АПА.
На 101-м километре магистрали автомобиль Mercedes, за рулем которого находился 59-летний Гамлет Ильясов, врезался в электрический столб.
В результате аварии водитель скончался на месте. Супруга мужчины - 56-летняя Малахат Ильясова была госпитализирована в Сиязанский региональный диагностический центр, однако спасти ее врачам не удалось.
По факту в следственном отделе Главного государственного управления дорожной полиции возбуждено уголовное дело; ведется расследование.