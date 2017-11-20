Подписаться на уведомления
 

Проведите конвертацию в Kapital Bank без комиссии!

 

Kapital Bank отменил комиссию по конвертации по всем платежным картам. Операции по конвертации на картах проводятся по ежедневному банковскому курсу.

Kapital Bank является членом международных платежных систем Visa International и MasterCard. Карты Visa можно заказать во всех филиалах Kapital Bank или онлайн на корпоративном сайте банка. Kapital Bank предлагает клиентам карты в валютах: манат, доллары США и евро сроком действия в 1, 2 и 3 года.

Следует отметить, на данный момент Kapital Bank имеет около 3 миллиона держателей платежных карт. Безостановочная, стабильная работа процессинг-центра в продолжение недели, а также постоянное инновационное развитие центра являются существенным преимуществом Kapital Bank, который имеет свыше 600 банкоматов и 9000 ПОС-терминалов по всей стране.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и 7-ми отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

972 просмотров


Старости
Россия воздвигает «Железный занавес» на границе с Грузией
Россия воздвигает «Железный занавес» на границе с Грузией haqqin.az из Тбилиси
Наша погода
Сегодня 18° / 13°
21 Ноя 18° / 13°
22 Ноя 15° / 8°
23 Ноя 11° / 7°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   1.9941 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

Курдистан продолжает тайно экспортировать нефть
Взрыв на заводе в Локбатане: есть жертвы
Атамбаев: «Мне в кайф критиковать Казахстан!»
Генсек ОБСЕ приветствует возобновление переговоров по Карабаху
Лавров на переговорах с Мамедъяровым фото
Президент ФИФА едет в Баку
Лавров о вступлении Азербайджана в ЕврАзЭС фото
Минздрав о жертвах ДТП в Азербайджане
Армянский оппозиционер объявил голодовку
Лавров: «Россия и Азербайджан – стратегические партнеры»
ООН отвергла жалобу Сурета Гусейнова: посадили, правильно и сделали
В Таджикистане Рахмона объявили "шахом всех шахов" видео
ЛАГ объявила "Хизбаллу" террористической группировкой
Лавров: «Отношения между Россией и США не влияют на урегулирование в Карабахе» обновлено 11:39; фото
В Лондоне автобусы будут заправлять кофе
Лейла Шихлинская требует вернуть ей сотни тысяч манатов
Азербайджанцам подарили пять нерабочих дней
Проведите конвертацию в Kapital Bank без комиссии!
Тяжелое ДТП на трассе Баку - Губа: есть погибшие
Меркель не удалось создать коалицию
Мугабе согласился уйти в отставку обновлено
Нефть слабо дешевеет
Атамбаев просит Россию урегулировать конфликт с Астаной
Тельман Исмаилов: «Я не убийца!»
В Индонезии арестовали спикера парламента
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться