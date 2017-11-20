Проведите конвертацию в Kapital Bank без комиссии!

Kapital Bank отменил комиссию по конвертации по всем платежным картам. Операции по конвертации на картах проводятся по ежедневному банковскому курсу.

Kapital Bank является членом международных платежных систем Visa International и MasterCard. Карты Visa можно заказать во всех филиалах Kapital Bank или онлайн на корпоративном сайте банка. Kapital Bank предлагает клиентам карты в валютах: манат, доллары США и евро сроком действия в 1, 2 и 3 года.

Следует отметить, на данный момент Kapital Bank имеет около 3 миллиона держателей платежных карт. Безостановочная, стабильная работа процессинг-центра в продолжение недели, а также постоянное инновационное развитие центра являются существенным преимуществом Kapital Bank, который имеет свыше 600 банкоматов и 9000 ПОС-терминалов по всей стране.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и 7-ми отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.