Азербайджанцам подарили пять нерабочих дней

В новогодние праздники в Азербайджане будет пять дней отдыха, сообщает пресс-служба Кабинета министров страны.

Согласно информации, в этом году даты 31 декабря - в связи с Днем солидарности азербайджанцев всего мира и 1 и 2 января - в связи с празднованием Нового года объявлены нерабочими днями.

Ввиду того, что 31 декабря приходится на воскресенье, то, согласно Трудовому кодексу, очередной день, то есть 3 января, будет нерабочим.

30 декабря приходится на субботу. Таким образом, в стране нерабочими будут пять дней: 30, 31 декабря и 1, 2 и 3 января.