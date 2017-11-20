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В Лондоне автобусы будут заправлять кофе

 

Транспортное управление Лондона начиная с сегодняшнего дня переведет часть городских автобусов на биодизельное топливо, изготовленное из спитого кофе, сообщает BBC.

Британские власти все чаще используют биотопливо, чтобы снизить загрязненность воздуха. Однако впервые Лондон найдет применение на транспорте кофейным отходам, которые столица производит в избытке.

Британский стартап Bio-bean, созданный предпринимателем Артуром Кеем, перерабатывает кофейную гущу промышленным способом и продает свою продукцию британским компаниям, которые используют ее для отопления зданий, а также в качестве топлива для автомобилей.

По данным Bio-bean, лондонцы ежегодно создают 200 тыс. тонн кофейных отходов, при этом каждая их тонна, будучи утилизирована, позволяет уменьшить выбросы углекислого газа на 6,8 тонны.

Для того чтобы обеспечить топливом один лондонский автобус, жителям и гостям столицы нужно выпить 2,55 млн чашек в год.

В Bio-bean работает крупнейший землевладелец Великобритании и один самых богатейших граждан страны - герцог Вестминстерский Хью Ричард Луис Гросвенор.

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