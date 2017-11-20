Отношения между Россией и США никак не влияют на процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на лекции в Дипломатической академии в Баку.

«Никак не влияет... Карабахский конфликт уникален тем, что, несмотря на очень глубокие разногласия, которые накопились в русофобской политике США, позиция в отношении конфликта в Вашингтоне сохранилась. Многие отношения находятся в тупике, однако сотрудничество по карабахскому урегулированию не пострадало», - заявил С.Лавров.

По его словам, Россия вместе с США и Францией занимает общую позицию, которая достаточно известна.

«Я надеюсь, что встреча президентов Азербайджана и Армении в прошлом месяце позволит преодолеть некий застой в наших общих усилиях и позволит двигаться вперед в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта», - резюмировал глава российского МИД.

* * *11:34

ФСБ России создала базу данных со сведениями об иностранных террористах-боевиках. Об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со слушателями Дипломатической академии Азербайджана, передает ТАСС.

"Наша Федеральная служба безопасности создала базу данных, в которую включаются сведения об иностранных террористах", - проинформировал он аудиторию.

* * * 11:10

Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал сегодня второй день своего визита в Баку с возложения венка из красных роз к памятнику общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву. Мемориал представляет собой постамент, на котором установлена статуя политика, а за его спиной находится стена с изображением географических контуров республики, передает ТАСС.

Российская делегация возложила венок и к захоронению супруги Гейдара Алиева - Зарифы Алиевой.

Затем Лавров в сопровождении заместителя главы МИД РФ Григория Карасина, посла России Владимира Дорохина и посла Азербайджана Полада Бюльбюльоглу возложил венок также к Мемориалу павшим героям.