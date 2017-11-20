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ЛАГ объявила "Хизбаллу" террористической группировкой

 

19 ноября в Каире прошла экстренная сессия Лиги арабских государств, созванная по инициативе Саудовской Аравии. Министры иностранных дел ЛАГ обсудили действия Исламской республики Иран и ее сателлитов, сообщает newsru.co.il.

Согласно информации израильского издания, два государства не стали направлять на встречу министров. Это - Ливан, находящийся под контролем "Хизбаллы", и Ирак, тесно взаимодействующий с Ираном в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

Лига арабских государств приняла резолюцию, в которой ливанская "Хизбалла" объявляется террористической группировкой. Отметим, что Саудовская Аравия и ее союзники по Совету взаимодействия государств Персидского залива сделали это еще в 2013 году.

"Ливан, к которому мы относимся как к братской арабской стране, находится под полным контролем этой террористической партии. "Хизбалла" на данный момент является самым мощным из щупалец, которым Иран опутал регион", - заявил министр иностранных дел Бахрейна шейх Халид бин Ахмад аль-Халифа.

Эскалация ирано-саудовского конфликта произошла в начале ноября, после ракетного обстрела Эр-Рияда йеменскими хуситами. Премьер-министр Ливана Саад аль-Харири, прибыв в Саудовскую Аравию, сообщил о своей отставке и заявил, что страна его находится под контролем "Хизбаллы".

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