ООН отвергла жалобу Сурета Гусейнова: посадили, правильно и сделали

Обнародовано решение Комитета по правам человека ООН по жалобе так называемого политзаключенного №1, экс-премьера Азербайджана Сурета Гусейнова. Сенсационное решение по делу Сурета Гусейнова Комитет по правам человека ООН принял еще 21 июля 2014 года, однако оно до сих пор не было представлено общественности.

В распоряжении редакции haqqin.az оказалась копия постановления Комитета, из которой следует, что жалоба Сурета Гусейнова против Азербайджана была признана неправомочной.

Чего хотел от Азербайджана Сурет Гусейнов?

В жалобе, поданной через адвоката Эльдара Зейналова в Комитет по правам человека ООН, Сурет Гусейнов отмечает, что в 1993 году еще в период правления президента Абульфаза Эльчибея он был обвинен в предательстве и смещен со всех занимаемых постов. Поводом для таких обвинений стал приказ Сурета Гусейнова отвести подчиняющийся ему 123-й полк от линии фронта в разгар войны в Нагорном Карабахе. Сурет Гусейнов утверждает, что в его действиях не было предательства, и он отдал такой приказ лишь потому, что половина солдат 123-го полка была убита в ходе нагорно-карабахского конфликта.

Далее Сурет Гусейнов отмечает, что после смены власти в Азербайджане, 30 июня 1993 года он был назначен премьер-министром страны. Однако уже в 1994 году был обвинен в организации государственного переворота в Гяндже, а через неделю были «незаконно» арестованы 200 его сторонников. Сам Сурет Гусейнов затем бежал в Россию, и через некоторое время был снят с должности, и обвинен по целому ряду статей УК Азербайджана.

Сурет Гусейнов напоминает, что по запросу Азербайджана 21 марта 1997 года был арестован в России и экстрадирован в Баку для дальнейшего суда. Автор жалобы отмечает, что во время досудебного расследования его пытали в Управлении полиции Баку. Это утверждение поддерживают его адвокаты, которые сообщали, что на голове автора имеются легко различимые шрамы. 10 февраля 1999 года Сурет Гусейнов был признан виновным и приговорен к пожизненному заключению. Приговор не подлежал обжалованию. Его имущество и имущество его семьи, включая недвижимое имущество, полученное в 1941 году и 1987 году, было конфисковано.

10 февраля 1998 года парламент Азербайджана принял новый закон, предусматривающий изменение Уголовного кодекса и других соответствующих законодательных актов. Согласно новому закону отменялась смертная казнь и вместо нее вводилась новая мера наказания − пожизненное заключение. Сурет Гусейнов заявляет, что в то время, когда он предположительно совершал преступления, за которые и был осужден, такая мера наказания в виде пожизненного заключения не была предусмотрена по азербайджанскому законодательству, и что вследствие этого вынесение приговора к пожизненному заключению нарушало его права по пункту 1 статьи 15 Пакта. Он также считает, что, если бы суд над ним состоялся до 10 февраля 1998 года, он был бы приговорен к 15 годам тюремного заключения, поскольку это была самая строгая мера наказания по закону на время предполагаемого совершения преступлений.

Сурет Гусейнов отмечает, что провел в общей сложности в заключении 7 лет. В течение первых двух лет его содержали в бывшей камере смертников в Баиловской тюрьме. После этого он был переведен в Гобустанскую тюрьму и содержался один в камере на двух человек размером 2,55 м на 3,85 мм и высотой 3,5 м. Автор утверждает, что его "одиночное заключение" представляло собой для него своего рода "моральную пытку". Далее Сурет Гусейнов перечисляет «невыносимые» условия содержания в тюрьме: маленькое окно в камере, отсутствие нормального туалета, тяжелые климатические условия и плохую пищу.

Свою жалобу Сурет Гусейнов завершает тем, что его преследование носило политический характер, а дальнейшие его жалобы в местные суды (после освобождения по амнистии 2004 года- ред.) не рассматривались.

Азербайджан отвечает на обвинения Сурета Гусейнова

Сторона ответчик, коим выступает Азербайджан, опровергла обвинения Сурета Гусейнова. В комментарии говорится, что Сурет Гусейнов имел возможность обратиться в местные суды с жалобой на условия тюремного содержания, но не сделал этого.

Кроме того, отмечается, что для Азербайджана Факультативный протокол Комитета по правам человека ООН вступил в силу лишь 27 февраля 2002 года, и поэтому жалобы Сурета Гусейнова на события, имевшие место в 1999 году не имеют юридического основания.

В заявлении также опровергаются утверждения Сурета Гусейнова, о том, что ему была применена суровая мера наказания. Если Сурет Гусейнов утверждает, что максимальный срок к которому он мог быть приговорен составляла 15 лет, то в заключении он пробыл менее половины этого срока. И поэтому эта жалоба не имеет оснований.

Комитет соглашается с Азербайджаном

Комитет по правам человека ООН в своем решении принял во внимание жалобы Сурета Гусейнова на пытки и содержание в одиночной камере. Вместе с тем, отмечается, что эти жалобы ни разу не были доведены до сведения властей Азербайджана до подачи автором жалобы в Комитет. Иными словами, Сурет Гусейнов не жаловался на условия содержания не только во время заключения, но и после своего освобождения.

Комитет также принял к сведению утверждение автора о том, что его права по статье 14 были нарушены в процессе обжалования, которое он возбудил в 2005 году, однако при этом отмечает, что автор не представил никакой информации в обосновании его утверждения о том, что разбирательство носило несправедливый характер и нарушало принцип равенства возможностей состязательных сторон. Вследствие этого Комитет считает эту жалобу неприемлемой по статье 2 Факультативного протокола.

Кроме того, Комитет считает юридически необоснованными жалобы Сурета Гусейнова на события, произошедшие в 1999 году, отмечая, что тогда Азербайджан не находился в юрисдикции Факультативного протокола Комитета.

Комитет также не может рассматривать решение Верховного суда и Конституционного суда государства-участника не отменять постановление Верховного суда 1999 года из-за отсутствия оснований или из-за временных рамок в качестве подтверждения существа ранее вынесенного приговора. Это особенно справедливо, поскольку автор не продемонстрировал, что он заявлял о пытках во время судебного разбирательства в 2005 году или в любое другое время после вступления в силу Факультативного протокола для государства-участника. Соответственно Комитет считает, что представленные Суретом Гусейновым утверждения не дают основания для признания наличия непрекращающегося нарушения Пакта и являются неприемлемыми по статье 2 Факультативного протокола.