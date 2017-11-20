Лавров: «Россия и Азербайджан – стратегические партнеры»

«Вслед за установлением дипломатических связей между Азербайджаном и Россией начался новый этап в отношениях двух стран», - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с преподавательско-студенческим составом Дипломатической академии Азербайджана (АДА).

Глава внешнеполитического ведомства Россиии отметил, что Азербайджан и Россия являются стратегическими партнерами.

«Весьма успешно развиваются связи во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Взаимопонимание между нашими странами является одним из важнейших факторов стабильности на Кавказе и в Каспийском регионе», - констатировал глава российской дипломатии.