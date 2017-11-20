Минздрав о жертвах ДТП в Азербайджане

За десять месяцев 2017 года были зарегистрированы 1937 обращений в скорую помощь по поводу ДТП. В результате этих обращений 1691 человек были госпитализированы, 78 из которых погибли, сказала журналистам заместитель главного врача Станции экстренной и неотложной помощи Ирада Алиева, передает собственный корреспондент haqqin.az.

По ее словам, по сравнению с прошлым годом количество обращений по поводу ДТП уменьшилось. Так, за аналогичный период прошлого года были зарегистрированы 2020 соответствующих обращений, а всего госпитализированы по ним были 1771 человек.