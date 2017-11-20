«Мы будем очень рады видеть Азербайджан в Евразийском экономическом союзе», - заявил на встрече с преподавательско-студенческим составом Дипломатической академии Азербайджана (ADA) глава МИД России Сергей Лавров.
По его словам, данный союз является открытым интеграционным содружеством.
«Мы никого не принуждали к вступлению в эту организацию. В настоящее время рассматривается вопрос включения Таджикистана в эту структуру. К нам также поступают обращения от стран, не являющихся членами СНГ», - сказал Лавров.