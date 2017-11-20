Президент ФИФА едет в Баку

21 ноября в Баку состоится саммит ФИФА.

В мероприятии примут участие президент организации Джанни Инфантино, генеральный секретарь Фатма Самоура, а также руководители футбольных федераций стран - соседей Азербайджана и ряда других государств, среди которых: Афганистан, Таджикистан, Туркменистан, Бенин, Чад, Джибути, Узбекистан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Латвия, Молдова, Украина и Россия.

Саммит ФИФА начал проводиться по инициативе Джанни Инфантино. Впервые форум состоялся в ноябре 2016 года в Париже. Затем мероприятие было проведено в Сингапуре (6 - 8 декабря), Маями (17 - 18 января), Дохе (14 -16 февраля), Аддис-Абебе (21 - 23 февраля) и Лондоне (7 - 9 марта).

Основная цель проведения саммита – создание условий руководителям национальных ассоциаций для обсуждения различных технических и организационных вопросов с руководством ФИФА. Ранее подобная возможность была лишь на Конгрессе ФИФА, но из-за большого количества участников и ограничений во времени дискуссии в этом формате не были эффективны. В связи с этим и было решено ввести в практику саммиты ФИФА.