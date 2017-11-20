Генсек ОБСЕ приветствует возобновление переговоров по Карабаху

«Единственный способ разрешить затянувшийся конфликт – возвращение сторон за стол переговоров с честными намерениями. ОБСЕ предоставляет площадку для диалога и поддерживает достижение сторонами долгосрочного мира. Для этого же необходима настоящая политическая воля и ответственность сторон», - заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в интервью Интерфаксу, отвечая на вопрос о ситуации в Карабахе.

По его словам, только сами стороны конфликта смогут достичь мирного его урегулирования: ОБСЕ не может навязать им способов разрешения проблемы.

«Я одобряю встречу между президентами Азербайджана и Армении, которая состоялась 16 октября в Вене под эгидой сопредседателей Минской группы и которая стала первой прямой встречей на таком уровне более чем за год. В частности, я приветствую тот факт, что президенты договорились принять меры по интенсификации переговорного процесса и снижению напряженности на линии соприкосновения», - сказал генсек ОБСЕ.

По его мнению, крайне необходимо, чтобы стороны в точности придерживались режима прекращения огня, который был установлен в 1994 году.

«Минская группа под руководством троих сопредседателей остается единственным признанным форматом для сторон. Она пользуется полным доверием со стороны всех государств - членов ОБСЕ.

Сопредседатели Минской группы и действующий председатель ОБСЕ через своего личного представителя постоянно находятся в непосредственном контакте со сторонами по вопросу снятия напряженности и продвижению переговорного процесса.

Наблюдательные учения, которые регулярно проводит личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анжи Каспшик, остаются единственной устойчивой мерой укрепления доверия в военной сфере», - сказал Томас Гремингер.