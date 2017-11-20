Атамбаев: «Мне в кайф критиковать Казахстан!»

На итоговой пресс-конференции, которая проходит в эти минуты в Бишкеке, под занавес пребывания Алмазбека Атамбаева в президентском кресле, он вновь позволил себе жесткие выражения в адрес Казахстана, сообщает Спутник-Казахстан.

«Нужно называть все своими именами. Нам объявили блокаду. Все грузы проходят, но другое дело, что водители по несколько суток стоят. Мы выдаем им питание, открыли медпункт. Сегодня еще миллион сомов, думаю, выделю на питание. Зато мы преподали урок тем, кто хочет лезть в наши дела. Мы станем только сильнее, не скажу, что эта ситуация для нас вреднее. Я верю в Бога, и большего греха, чем перекрыть дорогу или ломать мост, нет», — сказал Атамбаев.

В подтверждение своей правоты президент привел в пример некоего «сотрудника КНБ Казахстана, раздающего деньги».

«Я считаю, что поступил правильно, чтобы на следующих выборах неповадно было соваться со своим мнением. Было так, когда во время парламентских выборов сотрудник КНБ Казахстана ходил и раздавал деньги. Мы потом запретили ему въезд», — рассказал Атамбаев.

При этом уходящий президент верит, что ситуация наладится, но продолжает делать укоры в адрес соседнего государства.

«Я не жалею, что преподал урок: не суйся в наши дела! Ситуация наладится, она невыгодна и для Казахстана, который выставляет себя цивильным государством, членом ВТО… Мы видим, что все это - пшик», — высказал свое мнение президент.

Отвечая же на вопрос о критике со стороны казахстанских депутатов и министров, Атамбаев и вовсе перешел на молодежный сленг.

«Я на их комментарии уже ответил в самом начале пресс-конференции, но повторю, что мне это - в кайф», — ответил он.

Не преминул Атамбаев и задеть бывшего кандидата в президенты на последних выборах Омурбека Бабанова.

«Он мог бы идти своей дорогой, а не получать благословение президента другой страны, вставать на колени перед ним, продаваясь казахским олигархам. Когда он выступил против своего народа, его Бог покарал. Ходил с Максимом Бакиевым - наверное, заразился от него бактериями», — указал Атамбаев.