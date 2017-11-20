Взрыв на заводе в Локбатане: есть жертвы

В поселке Локбатан произошел взрыв на заводе, принадлежащем турецкому бизнесмену, сообщает АПА.
Согласно информации, взрыв случился в 11:00. В результате ЧП имеются погибший и раненый.
В настоящее время устанавливаются причины инцидента.
В поселке Локбатан произошел взрыв на заводе, принадлежащем турецкому бизнесмену, сообщает АПА.
Согласно информации, взрыв случился в 11:00. В результате ЧП имеются погибший и раненый.
В настоящее время устанавливаются причины инцидента.
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