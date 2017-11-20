Сегодня министр иностранных России Сергей Лавров начинает переговоры в Ереване с руководством Армении. Армянские СМИ, в преддверии приезда главы МИД РФ в регион публиковали материалы, полные опасений: с чем приедет Лавров? Вчерашние переговоры российского министра в Баку ереванским аналитикам дали еще больше оснований для беспокойства.

Россия выполнит то, что обещала Азербайджану

Первое опасение: на встречах в Баку Сергей Лавров заявил, что Россия остается приверженной выполнению всех договоренностей с Азербайджаном. В Ереване опасаются, что сказано это было в контексте урегулирования карабахского конфликта.

Напомним: президент Ильхам Алиев на встрече с главой МИД РФ отметил, что сегодня речь пойдет о вопросах, связанных с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. «Азербайджан крайне заинтересован в скорейшем урегулировании этого вопроса», - сказал И.Алиев.

Насторожило армянских экспертов и то, что Сергей Лавров передал президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву «теплые приветы» от президента России Владимира Путина.

Не секрет, что Ереван ощущает давление Кремля, которое ему не по душе. Речь идет о возврате как минимум пяти районов. И не случайно горячие головы в Армении, как уже сообщал haqqin.az, пригрозили руководству страны вооруженным восстанием в случае «сдачи» районов.

Армения хочет сохранить статус-кво и не скрывает этого. Азербайджан же категорически против замораживания ситуации. Так на чьей стороне выступит Лавров? – это основной вопрос, который задают армянские СМИ.

Обозреватель «Лрагир» Акоп Бадалян обратил внимание на заявление бывшего сопредседателя Минской группы от США и экс-посла США в Баку Мэтью Брайзы, который в интервью РИА Новости заявил, что карабахская проблема является площадкой, на которой США и Россия проявляют абсолютное взаимодействие.

«…Одним из ключевых вопросов является сохранение статус-кво, не только в Карабахе, но по всему хребту региональной безопасности. Против «абсолютного взаимодействия» России и США вряд ли кто-то может выступить, тем более, Армения и Азербайджан», - надеется Бадалян.

Соглашение с Евросоюзом

Второе опасение: Уже на этой неделе в Брюсселе пройдет саммит Восточного партнерства Европейского Союза, на котором ожидается подписание всеобъемлющего соглашения между Арменией и ЕС. Но будет ли оно подписано?

Возможно, приезд Сергея Лаврова в Ереван и недавний вызов Сержа Саргсяна в Москву как раз и призваны «убедить» Ереван отказаться от соглашения с Европой, как это уже случилось в 2013 году. Кстати, как элемент давления на Ереван можно воспринимать и недавний репортаж телеканала Минобороны России - «Звезда», в котором был поднят этот вопрос: мол, союзник России идет в Европу. И далее ведущая обвинила руководство Армении в пособничестве фашистам, вспомнив установку памятника Гарегина Нжде и указав на сходство символики правящей Республиканской партии с символикой фашисткой Германии (об этом haqqin.az сегодня сообщал).

Но в Ереване не скрывают желание добиться «ослабления своей зависимости от РФ. «В процессе либерализации виз с ЕС многое зависит от того, в какой мере, на каком уровне и с каким качеством Армения выполнит предстоящее к подписанию соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС. Важно также и то, насколько Армении удастся ослабить свою зависимость от РФ. То есть, либерализация виз по большому счету зависит от Армении, ЕС специально показывает, что он готов». Такое мнение в беседе с изданием Tert высказал политический эксперт Армянского центра стратегических и национальных исследований Эдгар Варданян.

Другой армянский прозападный эксперт, национальный координатор Гражданской платформы Восточного партнерства ЕС в Армении, президент Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян заявил, что для либерализации визового режима с ЕС понадобится не менее 1,5 лет. Это очень оптимистичное мнение, призванное повлиять на армянскую общественность. Источники haqqin.az в Еврокомиссии четко заявили, что даже если будет подписано соглашение между Ереваном и Брюсселем, до облегчения визового режима пройдет не менее трех лет.

Одновременно с этим ереванские издание с воодушевлением перепечатывают статью сайта New Europe, суть которой в том, что Армения приближается к Евросоюзу с орбиты Евразийского экономического союза.

Автор статьи Виолетта Рушева отмечает, что один из волнующих для тех, кто внимательно следит за предстоящим саммитом вопросов - подпишет ли Ереван рамочное соглашение ЕС-Армения, учитывая срыв подписания документа в 2013 году.

В статье отмечается, что в 2013 году президент Армении Серж Саргсян неожиданно отказался подписать соглашение с ЕС, вместо этого, заявив, что страна намерена вступить в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Виолетта Рушева пишет, что такое стремительное изменение политических и экономических предпочтений Еревана имело эффект холодного душа для бюрократов ЕС.

В качестве эпилога Рушева отмечает, что Армения, оказавшись в ловушке между своими традиционными связями с Востоком и стремлением интегрироваться с Западом, выбрала последний вариант.