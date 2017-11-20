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Азербайджанские инвесторы выкупили виллу болгарских коммунистов

Автор: Отдел информации 

Инвесторы из Азербайджана приобрели и реставрируют виллу, принадлежавшую Коммунистической партии Болгарии, сообщает haqqin.az со ссылкой на болгарские СМИ.

Согласно информации, азербайджанские инвесторы пообещали сохранить при реставрации исторический облик бывшей резиденции коммунистических вождей Болгарии «Вонешта-Вода». Одним из самых важных этапов реставрации является восстановление лестницеобразных минеральных ванн, напоминающих купели римских императоров. Уже отремонтированы фасад и фонтаны виллы и восстановлены две ванны.

Ранее виллу бывшего лидера коммунистической Болгарии Тодора Живкова в Велико-Тырново приобрел инвестор из Казахстана Адель Сарсачев.

Болгарские СМИ пишут, что азербайджанские и российские брокеры в настоящее время ведут переговоры по приобретению еще нескольких объектов недвижимости в этом регионе Болгарии. 

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