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Лавров отвечает на обвинения НАТО из Баку

 

Звучащие со стороны НАТО обвинения России в агрессивности оказались всего лишь "липой". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя информационную кампанию в Европе и США по поводу российско-белорусских учений "Запад - 2017".

«Сейчас они размещают контингенты в Восточной Европе под предлогом российской угрозы, придумали, что российско-белорусские учения "Запад - 2017" являются подготовкой агрессии против Прибалтики, что Россия хочет и Белоруссию завоевать», — сказал министр на встрече со слушателями Дипломатической академии Азербайджана.

Лавров подчеркнул, что из заявленного "ничего, естественно, не реализовалось".

«Всё оказалось просто липой. Тем не менее те контингенты, которые подтянули для нейтрализации угрозы учений "Запад - 2017", до сих пор там остаются», — добавил Лавров.

Учения "Запад - 2017" проводились Россией совместно с Белоруссией с 14 по 20 сентября.

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