В Швейцарии ислам хотят признать официальной религией

Глава Социал-демократической партии Швейцарии Кристиан Левра вновь предложил признать ислам официальным религиозным течением в стране, передает "Анадолу".

«В Швейцарии проживают 400 тысяч мусульман, 160 тысяч из них имеют швейцарский паспорт. Ислам существует в нашей стране», - сказал Левра в интервью SonntagsZeitung.

По его словам, на сегодняшний день в Швейцарии функционирует около 240 мечетей, и общины некоторых из них имеют тенденцию к радикализму.

«Обе стороны должны пойти навстречу друг другу», - сказал Левра.

По словам политика, Социал-демократическая партия Швейцарии выступает за признание ислама официальным религиозным течением, и некоторые члены партии готовят в этой связи соответствующую «дорожную карту».

Комментируя деятельность Управления Турции по делам религии, глава партии отметил, что поддерживает финансирование некоторых мечетей на территории Швейцарии этим турецким ведомством.

По его словам, запрет на деятельность турецких имамов может привести к тому, что образовавшийся вакуум заполнят ваххабиты и салафиты, которые являются приверженцами радикализма.

"В этой связи турецкое влияние предпочтительнее", - сказал Левра.

По его словам, признать ислам официальным религиозным течением в Швейцарии нужно было еще в августе прошлого года.

«Если ислам будет признан в Швейцарии официальным религиозным течением, то финансирование религиозного образования и духовенства будут осуществляться Швейцарией, а не экстремистами из-за рубежа», - указал Левра.