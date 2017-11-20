Завтра в Баку будет ветрено

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются переменная облачность, по временам пасмурная погода, в основном без осадков. Утром вероятны локальные туманы и периодически усиливающийся юго-западный ветер, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на полуострове: ночью - 10 - 13°, днем - 16 - 20°; в Баку: ночью - 11 - 13°, днем - 17 - 19° тепла.
Атмосферное давление понизится с 758-ми до 752 мм ртутного столба.
Относительная влажность: ночью – 70 - 80%, днем – 45 - 50%.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 21 ноября слабое и умеренное колебание метеорологических факторов на Апшероне благоприятно скажется на физическом состоянии метеочувствительных людей. Однако 22 ноября контрастное изменение погодных условий и понижение температуры воздуха на фоне усиления ветра "хазри" негативно повлияет на самочувствие названной категории лиц.