Ким Чен Ын готовит запуск новой баллистической ракеты

КНДР может провести новый запуск межконтинентальной баллистической ракеты до конца текущего года. Об этом сообщили на регулярном брифинге представители Национальной разведывательной службы (НРС) членам парламентского комитета по разведке, передает ТАСС сегодняшнюю информацию агентства Yonhap.

"НРС полагает, что Северная Корея может запустить МБР до конца этого года", - цитирует агентство одного из участников встречи.

Источник также сообщил, что в КНДР проходит инспекция деятельности Главного политического управления Корейской народной армии (ГПУ КНА). По итогам проверки, по его словам, "были наказаны глава управления Хван Пхён Со и его заместитель Ким Вон Хон".

ГПУ является одной из самых влиятельных структур в КНДР, поскольку отвечает за кадровую политику в министерстве Народных вооруженных сил и ряде других структур.

КНДР может уже в этом году создать межконтинентальную баллистическую ракету, способную достичь континентальной части США.

По данным агентства Reuters, разведка Южной Кореи отметила, что ядерный полигон КНДР Пунгери готов к пуску "в любое время", однако признаков скорого ядерного испытания зафиксировано не было.

В июле Пхеньян дважды провел испытания прототипов межконтинентальной баллистической ракеты. В конце августа и в сентябре были запущены две ракеты средней дальности, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородного боезаряда. Совет Безопасности ООН в связи с этим резко ужесточил режим международных санкций в отношении КНДР.