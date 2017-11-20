Дни НАТО в Азербайджане

Экспертная группа штаба союзного командования по трансформации НАТО проводит Дни НАТО в Вооруженных силах Азербайджана, сообщает пресс-служба Минобороны республики.
Делегация, возглавляемая начальником штаба Управления военного партнерства НАТО полковником Александром Швабом (Канада), посетит Военную академию Вооруженных сил, Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева, а также базу Военно-морских сил страны.
В рамках мероприятия офицерам и курсантам национальных Вооруженных сил будут зачитаны лекции на темы: "НАТО сегодня (структура и обязанности)", "Сотрудничество Азербайджан - НАТО", "Стратегическое воздействие, предпочитаемое НАТО", "Морские силы НАТО", "НАТО после Варшавского саммита: Политика партнерства НАТО и Южный Кавказ" и "Глобальное киберразвитие и реакция НАТО".
Дни НАТО в Вооруженных силах Азербайджана продолжатся до 25 ноября.