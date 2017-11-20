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Неожиданное признание Лаврова: "План урегулирования Карабаха на столе"

 

Дипломатия способна нащупать подходы, которые будут приемлемы для обеих сторон нагорно-карабахского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместном брифинге с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.

"Весь набор шагов, мер, договоренностей, которые требуются для того, чтобы сдвинуть процесс урегулирования, он на столе. Этот набор обобщался многократно сопредседателями начиная с 1997 года, потом в 1999 году, затем были документы 2011 года. Многие из них депонированы в секретариат Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе", - заявил С.Лавров.

Лавров напомнил, что подобные подходы не раз формулировались в виде заявлений трех сопредседателей на уровне как министров, так и президентов - руководителей России, США и Франции.

"Все меню на столе", - отметил министр.

По его словам, все эти документы представлялись как пакетные и очень трудно найти способ изъять какие-то устраивающие ту или иную сторону элементы из этого пакета, потому что тут же нарушится общий баланс.

"Но я убежден, дипломатия способна нащупать такие подходы, которые будут приемлемы для обеих сторон и которые позволят сдвинуть наш процесс в правильном направлении", - резюмировал глава российского внешнеполитического ведомства.

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