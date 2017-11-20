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Турция рассматривает возможность выхода из НАТО

 

Настало время пересмотреть вопрос о членстве Турции в НАТО, сказал помощник президента Турции Ялчын Топчу, сообщает CNN Turk.

Парламент Турции в скорейшие сроки должен рассмотреть вопрос о членстве Анкары в этой организации, сказал он.

По словам Топчу, виновником того, что Турция в оборонной сфере зависит от других стран, является НАТО.

«НАТО, к большому сожалению, враждебно настроено к Турции», - указал Топчу.

Напомним, что 17 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о своем решении отозвать турецких военнослужащих с проводимых в Норвегии учений НАТО.

Причиной данного шага стал факт установления на этих учениях в качестве мишеней для стрельб фотоизображений нынешнего президента Турции и основателя государства Мустафы Кемаля Ататюрка.

Эрдоган отметил, что подобное поведение не соответствует духу сотрудничества и союзничества между Турцией и НАТО.

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