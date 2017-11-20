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Болельщиков с матча «Карабах» - «Челси» будут перевозить сотни автобусов Фото, видео

Автор: Отдел информации 

Перевозка болельщиков после футбольного матча между «Карабахом» и «Челси» на Бакинском олимпийском стадионе будет проводиться экспресс-автобусами. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Бакинского транспортного агентства, экспресс-автобусы с территории Бакинского олимпийского стадиона будут следовать по трем направлениям - станции метро: «Гара Гараева», «20 января» и «28 мая».

Для того чтобы воспользоваться экспресс-автобусами, болельщикам необходимо будет проследовать к северному выходу стадиона (к мосту в сторону озера Беюк Шор). Посетителям рекомендуется обратить особое внимание на информационные табло, на которых будут указаны маршрут автобусов.

Так, слева от северного выхода из стадиона болельщиков будут ждать автобусы, следующие в сторону станции метро «Гара Гараева», справа от него - в сторону «28 мая», а с улицы против северного выхода - в сторону «20 января». Для своевременной и комфортной перевозки пассажиров на три экспресс-линии было выделено свыше 400 автобусов.

Те болельщики, которые приедут на матч на своих автомобилях, должны будут припарковывать их на Терминале общественного транспорта. В день футбольного матча также будет продолжать работу Центр обмена транспортом «Кероглу».

Бакинское транспортное агентство также рекомендует, по возможности, пользоваться общественным транспортом и соблюдать все правила безопасности дорожного движения.

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