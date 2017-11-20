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Али Гасанов, Ющенко и экс-президенты обсуждают Карабах в Брюсселе фото; обновляется

 

В столице Бельгии Брюсселе по инициативе Азербайджана проводится международный форум на тему «Угроза сепаратизма миру и безопасности». Об этом газете «Ени Мусават» сообщил глава медиа-группы «Ени Мусават» Рауф Арифоглу.

По его словам, в работе форума принимают участие представители азербайджанской диаспоры в странах Европы, экс-президенты, экс-премьер-министры, экс-спикеры парламентов многих стран, международные эксперты, политические деятели, представители медиа. Азербайджан на форуме представлен политическими и общественными деятелями.

«На самом деле это большой форум по Карабаху. Организовать подобный форум в Брюсселе, считающемся столицей Европы, и собрать для участия в нем представителей многих стран является большим успехом Азербайджана. Я уверен, что этот форум вдохновит на еще более активную деятельность представителей азербайджанской диаспоры, прибывших сюда из многих стран. То, что в работе форума принимают участие помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, заведующий отделом Али Гасанов, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Назим Ибрагимов и другие представители государства, является серьезным месседжем и нашим друзьям, и нашим врагам.

Форум проходит в самом сердце Брюсселя – отеле Marriott. Я обратил внимание на то, что здесь предприняты беспрецедентные меры безопасности, к которым мы не привыкли в Баку. Так, наш отель охраняют вооруженные солдаты», - рассказал Рауф Арифоглу.

Открыл форум на тему «Угроза сепаратизма миру и безопасности» помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, заведующий отделом Али Гасанов.

Согласно программе мероприятия, заседание первой панели форума называется: «Волна сепаратизма в новом мировом порядке. Как можно решить эту проблему?»

Модерировать заседание будет бывший посол, постоянный координатор ООН в Украине в 2004 - 2009 годах, представитель ирландского Института по международным и европейским вопросам Мартин O’Донелл.

На заседании выступят также: бывший президент Украины Виктор Ющенко, бывший спикер израильского парламента Далия Ицик, бывший премьер-министр Молдовы Димитру Брагиш, бывший премьер-министр Боснии и Герцеговины Хасан Муратович, член Королевской правовой и законодательной академии Испании адвокат Жесус Лопес-Медель Басконес, руководитель межпарламентской группы Израиль – Азербайджан, депутат израильского парламента Роберт Илатов, основатель и главный исполнительный директор европейского Форума по международному посредничеству и диалогу (MediatEUr) Антже Херрберг и другие.

 

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