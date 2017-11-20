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Журналист выпросил часы у президента видео

 

Главный редактор киргизской газеты "Де-факто" Амантур Мусагулов выпросил часы у президента республики Алмазбека Атамбаева во время пресс-конференции, посвященной итогам его шестилетнего правления, передает РИА Новости.

Подойдя к микрофону, чтобы задать вопрос, Мусагулов заявил, что ему якобы приснился сон, будто президент подарил ему часы, и попросил их у главы государства "на память".

"Хорошо - хоть не брюки попросил", — пошутил Атамбаев и со смехом снял часы с руки.

Как сообщил РИА Новости глава президентской администрации Алмаз Усенов, это были часы, которые глава государства дарит, когда отмечает чьи-то заслуги. На них есть надпись "Айкол Манас". Усенов продемонстрировал свои часы с серебристым корпусом. "Точно такие - только в золотистом корпусе. Президент их носит", — сказал он.

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