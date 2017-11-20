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Лавров о военном сотрудничестве с Азербайджаном и союзе с Турцией

 

«Вчера была встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, искренне признателен за то внимание, которое он уделяет сотрудничеству между нашими МИД. Это важный компонент наших многопрофильных связей, которые охватывают и экономику, торговлю, военно-техническое сотрудничество (ВТС)... Активно работает межправкомиссия. В декабре будет в Баку очередное заседание по ВТС». Как передает ТАСС, об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии переговоров с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

Лавров также ответил на вопрос о возможности создания формата Азербайджан - Турция - России. Российский министр привел в пример существующий формат: Россия - Азербайджан - Иран, который был создан на основе взаимных интересов сторон.

«Это сотрудничество, в частности, направлено на создание соответствующего участка международного транспортного коридора. Можно создать различные трехсторонние форматы, главное - это их содержание», - сказал Лавров.

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