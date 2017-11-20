Умерла знаменитая чешская теннисистка

Известная чешская теннисистка Яна Новотна умерла в возрасте 49 лет после продолжительной борьбы с раком, сообщается на сайте Всемирной теннисной ассоциации (WTA).

За свою спортивную карьеру Новотна выиграла 24 турнира WTA в одиночном разряде и стала трехкратным призером Олимпийских игр. В 1998 году спортсменка победила на Уимблдонском турнире.

В турнирах Большого шлема Яна Новотна выигрывала в общей сложности 17 раз, из которых 12 - в парном разряде и четыре - в смешанном. В 2005 году информация о теннисистке появилась в Международном зале теннисной славы.