В Россию не пустили 18 тонн азербайджанских помидоров

Россельхознадзор вернул обратно партию свежих томатов, направленных из Азербайджана в Россию, сообщает «АиФ Дагестан».
Согласно информации, госинспекторами Россельхознадзора был пресечен ввоз более 18 тонн свежих томатов, прибывших из Азербайджана.
«Причиной задержания продукции стало выявление поддельной сопроводительной документации. Отсутствие достоверных сведений в сопроводительной документации, а также представление поддельных сертификатов на сельхозпродукцию способно стать источником проникновения на территорию страны карантинных объектов. Россельхознадзор принял решение о возврате груза в страну-экспортер», - отметил источник.