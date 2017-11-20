Громкий скандал в семье советского и российского актера Армена Джигарханяна расколол центральные телеканалы и телезрителей на два непримиримых лагеря. Одни безоговорочно на стороне народного артиста. Другие — сочувствуют его молодой жене Виталине Цымбалюк-Романовской.

Кто из них прав: он или она? Таким вопросом задался телеканал НТВ. И за правдой журналисты отправились в Латинскую Америку, в Панаму, где побеседовали с единственным наследником Армена Джигарханяна, его сыном Степаном Джигарханяном.

На самом пике скандала сын народного артиста не выдержал и решился открыть все карты. О том, как на самом деле в жизни великого Джигарханяна появилась загадочная Виталина, Степан Арменович еще никому не рассказывал.

«Я понимаю, почему Армен Борисович это говорит. Удобно, потому что, я вполне допускаю, что она пронырливый администратор. Умела что-то устроить, где-то вовремя оказаться, за кого-то замолвить слово, зацепиться, какие-то контакты... Наверное, это так», - заявил журналистам сын народного артиста.

Продолжая разговор о последней жене Армена Джигарханяна, его сын заявил, что «девочка немножко заигралась, немножко берега попутала. Ее ошибка в этом. Немного она рамсы попутала, как говорили в 90-х. Не поняла баланс — с кем можно, а с кем нельзя. Потому что есть вещи святые. Если ты такая умная, такая хитрая, добилась всего, рассекаешь на «Мерседесе», имеешь квартиру здесь, квартиру там, ради бога! Но посягать на святое!..»

Степан Джигарханян уверен, что "роковая" блондинка под боком у народного артиста не могла орудовать в одиночку на свой страх и риск.

Итак, как пианистка с Украины увела из семьи Армена Джигарханяна? Кто помог ей завладеть театром и всем имуществом народного артиста? И какую роль в этой истории сыграла бывшая супруга Джигарханяна и мама Степана актриса Татьяна Власова? Ответы на эти вопросы — в выпуске программы «Новые русские сенсации».